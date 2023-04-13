Селезнева Анисья Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1838
Дата смертиДо 1878
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1838
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.03.1862
Отец ребёнка: Селезнев Гавриил Ильич
ГАЗО Вознесенская Соборная церковь
Бракосочетание
До 1862
Рождение ребёнка
1864
Сын: Селезнев Лукьян Гаврилович
Отец ребёнка: Селезнев Гавриил Ильич
Рождение ребёнка
1866
Сын: Селезнев Василий Гаврилович
Отец ребёнка: Селезнев Гавриил Ильич
Рождение ребёнка
04.01.1869
Дочь: Луцкая Василиса Гавриловна
Отец ребёнка: Селезнев Гавриил Ильич
ГАЗО Покровская церковь
Рождение ребёнка
1869
Сын: Селезнев Тарас Гаврилович
Отец ребёнка: Селезнев Гавриил Ильич
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Мазанко Мария Гавриловна
Отец ребёнка: Селезнев Гавриил Ильич
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Татьяна Гавриловна
Отец ребёнка: Селезнев Гавриил Ильич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1878