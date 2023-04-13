Селезнева Анисья Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСелезнева Анисья Семеновна

Селезнева Анисья Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1838

Дата смерти

До 1878

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.03.1862

Сын: Селезнев Яков Гаврилович

Отец ребёнка: Селезнев Гавриил Ильич

ГАЗО Вознесенская Соборная церковь
Бракосочетание
До 1862

Муж: Селезнев Гавриил Ильич

Рождение ребёнка
1864

Сын: Селезнев Лукьян Гаврилович

Отец ребёнка: Селезнев Гавриил Ильич

Рождение ребёнка
1866

Сын: Селезнев Василий Гаврилович

Отец ребёнка: Селезнев Гавриил Ильич

Рождение ребёнка
04.01.1869

Дочь: Луцкая Василиса Гавриловна

Отец ребёнка: Селезнев Гавриил Ильич

ГАЗО Покровская церковь
Рождение ребёнка
1869

Сын: Селезнев Тарас Гаврилович

Отец ребёнка: Селезнев Гавриил Ильич

Рождение ребёнка
1871

Дочь: Мазанко Мария Гавриловна

Отец ребёнка: Селезнев Гавриил Ильич

Рождение ребёнка
1871

Дочь: Татьяна Гавриловна

Отец ребёнка: Селезнев Гавриил Ильич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1878