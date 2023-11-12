Бандурина (Горшкова) Надежда Михаиловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.12.1950
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
16.12.1950
Отец: Горшков Михаил Иванович
Рождение ребёнка
20.09.1978
Дочь: Перетятько Елена Валерьевна
Отец ребёнка: Бандурин Валерий Николаевич
Рождение ребёнка
30.03.1982
Дочь: Ефремова Ольга Валерьевна
Отец ребёнка: Бандурин Валерий Николаевич
Рождение ребёнка
20.01.1988
Дочь: Никипелова Алевтина Валерьевна
Отец ребёнка: Бандурин Валерий Николаевич