Бандурина (Горшкова) Надежда Михаиловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бандурина (Горшкова) Надежда Михаиловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.12.1950

Пол

Женский

Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1950

Отец: Горшков Михаил Иванович

Мать: Горшкова Лидия Алексеевна

Рождение ребёнка
20.09.1978

Дочь: Перетятько Елена Валерьевна

Отец ребёнка: Бандурин Валерий Николаевич

Рождение ребёнка
30.03.1982

Дочь: Ефремова Ольга Валерьевна

Отец ребёнка: Бандурин Валерий Николаевич

Рождение ребёнка
20.01.1988

Дочь: Никипелова Алевтина Валерьевна

Отец ребёнка: Бандурин Валерий Николаевич

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