Тюрина Наталья Ермолаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1839 ст.
Дочь: Тюрина Александра Павловна
Отец ребёнка: Тюрин Павел Михайлович
Рождение ребёнка
1840 ст.
Дочь: Тюрина Ольга Павловна
Отец ребёнка: Тюрин Павел Михайлович
Рождение ребёнка
1842 ст.
Дочь: Тюрина Алемпиада Павловна
Отец ребёнка: Тюрин Павел Михайлович
Рождение ребёнка
23.06.1844 ст.
Сын: Тюрин Петр Павлович
Отец ребёнка: Тюрин Павел Михайлович
Рождение ребёнка
1852 ст.
Дочь: Тюрина Марья Павловна
Отец ребёнка: Тюрин Павел Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно