Тюрина Наталья Ермолаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тюрина Наталья Ермолаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1839 ст.

Дочь: Тюрина Александра Павловна

Отец ребёнка: Тюрин Павел Михайлович

Черный Яр, Черноярский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
1840 ст.

Дочь: Тюрина Ольга Павловна

Отец ребёнка: Тюрин Павел Михайлович

Черный Яр, Черноярский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
1842 ст.

Дочь: Тюрина Алемпиада Павловна

Отец ребёнка: Тюрин Павел Михайлович

Черный Яр, Черноярский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
23.06.1844 ст.

Сын: Тюрин Петр Павлович

Отец ребёнка: Тюрин Павел Михайлович

Черный Яр, Черноярский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
1852 ст.

Дочь: Тюрина Марья Павловна

Отец ребёнка: Тюрин Павел Михайлович

Черный Яр, Черноярский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тюрин Павел Михайлович

Смерть
Неизвестно
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