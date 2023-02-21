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- Степанида Осиповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817 ст.

Отец: - Осип -

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.09.1838 ст.

Сын: Клестов Моисей Федулович

Отец ребёнка: Клестов Федул Григорьевич

Поломская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
01.10.1840 ст.

Сын: Клестов Гурий Федулович

Отец ребёнка: Клестов Федул Григорьевич

Поломская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
01.06.1842 ст.

Дочь: Клестова Федосья Федуловна

Отец ребёнка: Клестов Федул Григорьевич

Поломская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1843 ст.

Сын: Клестов Иван Федулович

Отец ребёнка: Клестов Федул Григорьевич

Рождение ребёнка
1846 ст.

Дочь: Клестова Марья Федуловна

Отец ребёнка: Клестов Федул Григорьевич

Рождение ребёнка
25.06.1850 ст.

Сын: Клестов Пётр Федулович

Отец ребёнка: Клестов Федул Григорьевич

Поломская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
15.06.1854 ст.

Сын: Клестов Иван Федулович

Отец ребёнка: Клестов Федул Григорьевич

Поломская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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