- Степанида Осиповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817 ст.
Отец: - Осип -
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.09.1838 ст.
Отец ребёнка: Клестов Федул Григорьевич
Рождение ребёнка
01.10.1840 ст.
Отец ребёнка: Клестов Федул Григорьевич
Рождение ребёнка
01.06.1842 ст.
Дочь: Клестова Федосья Федуловна
Отец ребёнка: Клестов Федул Григорьевич
Рождение ребёнка
1843 ст.
Отец ребёнка: Клестов Федул Григорьевич
Рождение ребёнка
1846 ст.
Дочь: Клестова Марья Федуловна
Отец ребёнка: Клестов Федул Григорьевич
Рождение ребёнка
25.06.1850 ст.
Отец ребёнка: Клестов Федул Григорьевич
Рождение ребёнка
15.06.1854 ст.
Отец ребёнка: Клестов Федул Григорьевич
Смерть
Неизвестно