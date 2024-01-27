Алаторцева Степанида
Место рожденияСаратовская губерния, Аткарский район, с. Малые Копены
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Меланья Степановна
Отец ребёнка: Алатарцев Alatretsev Степан Игнатович
с.Батаевка Царевский уезд, Астраханской губернии
Рождение ребёнка
1835
Сын: Алатарцев Alatretsev Емельян Степанович
Отец ребёнка: Алатарцев Alatretsev Степан Игнатович
с.Батаевка Царевский уезд, Астраханской губернии
Рождение ребёнка
1843
Сын: Алатарцев Alatretsev Калина Степанович
Отец ребёнка: Алатарцев Alatretsev Степан Игнатович
с.Батаевка Царевский уезд, Астраханской губернии
Рождение ребёнка
1849
Сын: Алатарцев Alatretsev Яков Степанович
Отец ребёнка: Алатарцев Alatretsev Степан Игнатович
Россия, Азербайджанская ССР, Кедабекский р-н, с. Ново-Саратовка
Рождение ребёнка
1853
Сын: Алатарцев Alatretsev Иван Степанович
Отец ребёнка: Алатарцев Alatretsev Степан Игнатович
Россия, Азербайджанская ССР, Кедабекский р-н, с. Ново-Саратовка
Смерть
Неизвестно