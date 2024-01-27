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Алаторцева Степанида

Место рождения

Саратовская губерния, Аткарский район, с. Малые Копены

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Саратовская губерния, Аткарский район, с. Малые Копены
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Меланья Степановна

Отец ребёнка: Алатарцев Alatretsev Степан Игнатович

с.Батаевка Царевский уезд, Астраханской губернии
Рождение ребёнка
1835

Сын: Алатарцев Alatretsev Емельян Степанович

Отец ребёнка: Алатарцев Alatretsev Степан Игнатович

с.Батаевка Царевский уезд, Астраханской губернии
Рождение ребёнка
1843

Сын: Алатарцев Alatretsev Калина Степанович

Отец ребёнка: Алатарцев Alatretsev Степан Игнатович

с.Батаевка Царевский уезд, Астраханской губернии
Рождение ребёнка
1849

Сын: Алатарцев Alatretsev Яков Степанович

Отец ребёнка: Алатарцев Alatretsev Степан Игнатович

Россия, Азербайджанская ССР, Кедабекский р-н, с. Ново-Саратовка
Рождение ребёнка
1853

Сын: Алатарцев Alatretsev Иван Степанович

Отец ребёнка: Алатарцев Alatretsev Степан Игнатович

Россия, Азербайджанская ССР, Кедабекский р-н, с. Ново-Саратовка
Смерть
Неизвестно
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