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Вишневский Ян Иосифович

Место рождения

Вискотки, Блонский повят, Варшавское воеводство, Речь Посполитая, Польша

Дата рождения

24.06.1773

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1773

Отец: Вишневский Иосиф

Мать: Вишневская Анна

Вискотки, Блонский повят, Варшавское воеводство, Речь Посполитая, Польша
Бракосочетание
1821

Жена: Вишневская Виктория Яновна

Вискитки, Блонский уезд, Варшавская губерния, Царство Польское, Российская империя
Рождение ребёнка
1822

Сын: Вишневский Иосиф Янович

Мать ребёнка: Вишневская Виктория Яновна

Вискитки, Блонский уезд, Варшавская губерния, Царство Польское, Российская империя
Бракосочетание
24.11.1839

Жена: Вишневская Магдалена

Вискитки, Блонский уезд, Варшавская губерния, Царство Польское, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Вискитки, Блонский уезд, Варшавская губерния, Царство Польское, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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