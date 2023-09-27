Вишневский Ян Иосифович
Место рожденияВискотки, Блонский повят, Варшавское воеводство, Речь Посполитая, Польша
Дата рождения24.06.1773
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
24.06.1773
Отец: Вишневский Иосиф
Мать: Вишневская Анна
Вискотки, Блонский повят, Варшавское воеводство, Речь Посполитая, Польша
Бракосочетание
1821
Вискитки, Блонский уезд, Варшавская губерния, Царство Польское, Российская империя
Рождение ребёнка
1822
Мать ребёнка: Вишневская Виктория Яновна
Вискитки, Блонский уезд, Варшавская губерния, Царство Польское, Российская империя
Бракосочетание
24.11.1839
Жена: Вишневская Магдалена
Вискитки, Блонский уезд, Варшавская губерния, Царство Польское, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Вискитки, Блонский уезд, Варшавская губерния, Царство Польское, Российская империя
Смерть
Неизвестно