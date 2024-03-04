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Пелагея Тимофеева

Место рождения

Тамышево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1770 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1760 г.р.

Дети

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Тамышево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тимофей Карпов

Взята в деревне Тамышевой, из крестьян помещика Ильи Яковлева сына Тиникова
Рождение ребёнка
1793 ст.

Сын: Георгий Тимофеев

Отец ребёнка: Тимофей Карпов

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1795 ст.

Дочь: Пелагея Тимофеева

Отец ребёнка: Тимофей Карпов

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1798 ст.

Сын: Иван Тимофеев

Отец ребёнка: Тимофей Карпов

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
18.01.1798 ст.

Дочь: Аксинья Тимофеева

Отец ребёнка: Тимофей Карпов

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
24.04.1799 ст.

Сын: Никита Тимофеев

Отец ребёнка: Тимофей Карпов

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
05.02.1801 ст.

Дочь: Агафья Тимофеева

Отец ребёнка: Тимофей Карпов

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
05.02.1803 ст.

Дочь: Агафья Тимофеева

Отец ребёнка: Тимофей Карпов

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
08.08.1805 ст.

Дочь: Евдокия Тимофеева

Отец ребёнка: Тимофей Карпов

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
21.08.1806 ст.

Дочь: Василиса Тимофеева

Отец ребёнка: Тимофей Карпов

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
05.10.1808 ст.

Дочь: Христина Тимофеева

Отец ребёнка: Тимофей Карпов

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
18.12.1810 ст.

Сын: Севастьян Тимофеев

Отец ребёнка: Тимофей Карпов

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
03.05.1813 ст.

Дочь: Мавра Тимофеева

Отец ребёнка: Тимофей Карпов

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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