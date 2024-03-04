Пелагея Тимофеева
Место рождения
Дата рождения1770 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
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Рождение
1770 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тимофей Карпов
Взята в деревне Тамышевой, из крестьян помещика Ильи Яковлева сына Тиникова
Рождение ребёнка
1793 ст.
Сын: Георгий Тимофеев
Отец ребёнка: Тимофей Карпов
Рождение ребёнка
1795 ст.
Дочь: Пелагея Тимофеева
Отец ребёнка: Тимофей Карпов
Рождение ребёнка
1798 ст.
Сын: Иван Тимофеев
Отец ребёнка: Тимофей Карпов
Рождение ребёнка
18.01.1798 ст.
Дочь: Аксинья Тимофеева
Отец ребёнка: Тимофей Карпов
Рождение ребёнка
24.04.1799 ст.
Сын: Никита Тимофеев
Отец ребёнка: Тимофей Карпов
Рождение ребёнка
05.02.1801 ст.
Дочь: Агафья Тимофеева
Отец ребёнка: Тимофей Карпов
Рождение ребёнка
05.02.1803 ст.
Дочь: Агафья Тимофеева
Отец ребёнка: Тимофей Карпов
Рождение ребёнка
08.08.1805 ст.
Дочь: Евдокия Тимофеева
Отец ребёнка: Тимофей Карпов
Рождение ребёнка
21.08.1806 ст.
Дочь: Василиса Тимофеева
Отец ребёнка: Тимофей Карпов
Рождение ребёнка
05.10.1808 ст.
Дочь: Христина Тимофеева
Отец ребёнка: Тимофей Карпов
Рождение ребёнка
18.12.1810 ст.
Сын: Севастьян Тимофеев
Отец ребёнка: Тимофей Карпов
Рождение ребёнка
03.05.1813 ст.
Дочь: Мавра Тимофеева
Отец ребёнка: Тимофей Карпов
Смерть
Неизвестно