Киреевский Виталий Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКиреевский Виталий Григорьевич

Киреевский Виталий Григорьевич

Место рождения

Целинное, Целинный муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Киреевский Григорий Сидорович

Мать: не указана

Целинное, Целинный муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
23.10.1959

Дочь: Кривоносова Татьяна Витальевна

Мать ребёнка: Киреевская ...

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Киреевский Сергей Витальевич

Мать ребёнка: Киреевская ...

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Киреевский Николай Витальевич

Мать ребёнка: Киреевская ...

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Киреевская ...

Место жительства
Неизвестно
Целинное, Целинный муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close