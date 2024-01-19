Киреевский Виталий Григорьевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Киреевский Григорий Сидорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.10.1959
Дочь: Кривоносова Татьяна Витальевна
Мать ребёнка: Киреевская ...
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Киреевский Сергей Витальевич
Мать ребёнка: Киреевская ...
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Киреевский Николай Витальевич
Мать ребёнка: Киреевская ...
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Киреевская ...
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно