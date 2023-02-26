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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1840
Сын: Иван Леонов
Отец ребёнка: Леон Стефанов
Рождение ребёнка
До 1843
Дочь: Ксения Леонова
Отец ребёнка: Леон Стефанов
Рождение ребёнка
28.06.1848
Дочь: Марфа Леонова
Отец ребёнка: Леон Стефанов
Рождение ребёнка
До 1848
Дочь: Анастасия Львова
Отец ребёнка: Леон Стефанов
д.Новосёлок Перемышльского уезда