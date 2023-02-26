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Женский

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АБ
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Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1840

Сын: Иван Леонов

Отец ребёнка: Леон Стефанов

Рождение ребёнка
До 1843

Дочь: Ксения Леонова

Отец ребёнка: Леон Стефанов

Рождение ребёнка
28.06.1848

Дочь: Марфа Леонова

Отец ребёнка: Леон Стефанов

Рождение ребёнка
До 1848

Дочь: Анастасия Львова

Отец ребёнка: Леон Стефанов

д.Новосёлок Перемышльского уезда
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