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- (Ремезова) Александра Павловна

Место рождения

Большая Горка, Кологривский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

20.03.1906 ст.

Дата смерти

После 1960

Пол

Женский

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1906 ст.

Отец: Ремезов Павел Николаевич

Мать: Ремезова Надежда Савельевна

Большая Горка, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-44 стр.82-83 (Рождение №-26ж)
Крещение
22.03.1906 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Крёстный отец: Гавриил Савельевич - крестьянин из д.Королькова (дядя) Крёстная мать: Анастасия Павловна - крестьянская девица из д.Бол.Горка (сестра)
Смерть
После 1960
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