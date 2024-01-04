- (Ремезова) Александра Павловна
Место рождения
Дата рождения20.03.1906 ст.
Дата смертиПосле 1960
ПолЖенский
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1906 ст.
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-44 стр.82-83 (Рождение №-26ж)
Крещение
22.03.1906 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Крёстный отец: Гавриил Савельевич - крестьянин из д.Королькова (дядя) Крёстная мать: Анастасия Павловна - крестьянская девица из д.Бол.Горка (сестра)
Смерть
После 1960