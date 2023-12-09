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Kadri
Kadri
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
29.10.1816
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Tosi Jürri Märt
1775 г.р.
Мать
An
1787 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИР
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Биография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1816
Отец:
Tosi Jürri Märt
Мать:
An
Смерть
Неизвестно
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