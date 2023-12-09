Kadri — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Kadri

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.10.1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1775 г.р.

Мать

1787 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1816

Отец: Tosi Jürri Märt

Мать: An

Смерть
Неизвестно
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