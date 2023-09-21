Брюханова Екатерина Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Брюханова Екатерина Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лобов Степан Филиппович

Мать: Лобова Афанасья Даниловна

Рождение ребёнка
14.03.1964

Сын: Брюханов Николай Авельевич

Отец ребёнка: Брюханов Авель Павлович

Скородумово, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
20.06.1965

Сын: Брюханов Павел Авельевич

Отец ребёнка: Брюханов Авель Павлович

Рождение ребёнка
06.02.1968

Сын: Брюханов Александр Авельевич

Отец ребёнка: Брюханов Авель Павлович

Смерть
Неизвестно
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