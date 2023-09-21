Брюханова Екатерина Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лобов Степан Филиппович
Рождение ребёнка
14.03.1964
Сын: Брюханов Николай Авельевич
Отец ребёнка: Брюханов Авель Павлович
Скородумово, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
20.06.1965
Отец ребёнка: Брюханов Авель Павлович
Рождение ребёнка
06.02.1968
Сын: Брюханов Александр Авельевич
Отец ребёнка: Брюханов Авель Павлович
Смерть
Неизвестно