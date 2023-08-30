Серушкина (Бушаева) Аксинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Серушкина (Бушаева) Аксинья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.12.1928

Сын: Серушкин Виктор Михеевич

Отец ребёнка: Серушкин Михей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Серушкин Семен

Отец ребёнка: Серушкин Михей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Серушкин Петр

Отец ребёнка: Серушкин Михей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра

Отец ребёнка: Серушкин Михей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Раиса

Отец ребёнка: Серушкин Михей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга

Отец ребёнка: Серушкин Михей

Смерть
Неизвестно
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