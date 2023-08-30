Серушкина (Бушаева) Аксинья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.12.1928
Отец ребёнка: Серушкин Михей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Серушкин Семен
Отец ребёнка: Серушкин Михей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Серушкин Петр
Отец ребёнка: Серушкин Михей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра
Отец ребёнка: Серушкин Михей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Раиса
Отец ребёнка: Серушкин Михей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга
Отец ребёнка: Серушкин Михей
Смерть
Неизвестно