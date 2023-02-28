Лапшин Василий Михайлович
Место рождения
Дата рождения08.07.1910
Дата смерти1993
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.05.1937
Дочь: Лапшина Лариса Васильевна
Мать ребёнка: Лапшина Бронислава Хаймовна
Калинковичи, Калинковичский район, Гомельская область
Смерть
1993
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область