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Лапшин Василий Михайлович

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Место рождения

Малоярославец, Малоярославецкий муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

08.07.1910

Дата смерти

1993

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Малоярославец, Малоярославецкий муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
28.05.1937

Дочь: Лапшина Лариса Васильевна

Мать ребёнка: Лапшина Бронислава Хаймовна

Калинковичи, Калинковичский район, Гомельская область
Смерть
1993
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
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