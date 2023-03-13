Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Юринъ Федоръ
Юринъ Федоръ
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Юринъ Николай
1864 г.р.
Мать
Юрина (Титова) Агриппина
1868 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Юринъ Николай
Мать:
Юрина Агриппина
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь