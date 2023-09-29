Шайдуллина Фаруха — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шайдуллина Фаруха

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1926

Сын: Шайдулин Зайнула

Отец ребёнка: Шайдуллин Миникай

Новый Кумазан, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шайдулина Камер

Отец ребёнка: Шайдуллин Миникай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шайдулин Гариф

Отец ребёнка: Шайдуллин Миникай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шайдуллин Инкилаб

Отец ребёнка: Шайдуллин Миникай

Новый Кумазан, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шайдулин Зариф

Отец ребёнка: Шайдуллин Миникай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шайдуллин Миникай

Смерть
Неизвестно
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