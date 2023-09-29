Шайдуллина Фаруха
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1926
Сын: Шайдулин Зайнула
Отец ребёнка: Шайдуллин Миникай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шайдулина Камер
Отец ребёнка: Шайдуллин Миникай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шайдулин Гариф
Отец ребёнка: Шайдуллин Миникай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шайдуллин Инкилаб
Отец ребёнка: Шайдуллин Миникай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шайдулин Зариф
Отец ребёнка: Шайдуллин Миникай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шайдуллин Миникай
Смерть
Неизвестно