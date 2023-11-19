Дороднов Александр Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дороднов Александр Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1969

Пол

Мужской

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1969

Отец: Дороднов Владимир

Мать: Бундина Любовь Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Куракина Юлия Александровна

Мать ребёнка: Куракина Ольга

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Куракина Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дороднов Арсений Александрович

Мать ребёнка: Магомедова Эльвира

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Магомедова Эльвира

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