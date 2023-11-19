Дороднов Александр Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1969
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1969
Отец: Дороднов Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Куракина Юлия Александровна
Мать ребёнка: Куракина Ольга
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Куракина Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дороднов Арсений Александрович
Мать ребёнка: Магомедова Эльвира
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Магомедова Эльвира