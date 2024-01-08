Колесникова (Колесникова) Анастасия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колесникова (Колесникова) Анастасия Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1742 или 1743 ст.

Дата смерти

?.01.1807 ст.

Пол

Женский

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742 или 1743 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1758 ст.

Сын: Колесников Трофим Гаврилович

Отец ребёнка: Колесников Гаврила Максимович

Матвеева
Рождение ребёнка
1760

Дочь: Колесникова Степанида Гавриловна

Отец ребёнка: Колесников Гаврила Максимович

Матвеева
Рождение ребёнка
1767 ст.

Сын: Колесников Степан Гаврилович

Отец ребёнка: Колесников Гаврила Максимович

Матвеева
Рождение ребёнка
1776

Сын: Колесников Иван Гаврилович

Отец ребёнка: Колесников Гаврила Максимович

Матвеева
Рождение ребёнка
1779

Сын: Колесников Яков Гаврилович

Отец ребёнка: Колесников Гаврила Максимович

Матвеева
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колесников Гаврила Максимович

Смерть
?.01.1807 ст.
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