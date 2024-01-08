Колесникова (Колесникова) Анастасия Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1742 или 1743 ст.
Дата смерти?.01.1807 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742 или 1743 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1758 ст.
Сын: Колесников Трофим Гаврилович
Отец ребёнка: Колесников Гаврила Максимович
Матвеева
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Колесникова Степанида Гавриловна
Отец ребёнка: Колесников Гаврила Максимович
Матвеева
Рождение ребёнка
1767 ст.
Сын: Колесников Степан Гаврилович
Отец ребёнка: Колесников Гаврила Максимович
Матвеева
Рождение ребёнка
1776
Сын: Колесников Иван Гаврилович
Отец ребёнка: Колесников Гаврила Максимович
Матвеева
Рождение ребёнка
1779
Сын: Колесников Яков Гаврилович
Отец ребёнка: Колесников Гаврила Максимович
Матвеева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.01.1807 ст.