Немцов Тимофей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.05.1909
Дата смерти23.04.1988
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
04.08.1932
Сын: Немцов Василий Тимофеевич
Мать ребёнка: Немцова Миланья Моисеевна
Рождение ребёнка
Около 1932
Дочь: Рая Тимофеевна
Мать ребёнка: Немцова Миланья Моисеевна
Рождение ребёнка
19.01.1937
Дочь: Красноштанова Мария Тимофеевна
Мать ребёнка: Немцова Миланья Моисеевна
Рождение ребёнка
Около 1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Немцова Миланья Моисеевна
Рождение ребёнка
Около 1940
Дочь: ?
Мать ребёнка: Немцова Миланья Моисеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Немцова Наталия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Немцова Наталия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Немцова Наталия
Смерть
23.04.1988