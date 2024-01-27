Немцов Тимофей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Немцов Тимофей Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.05.1909

Дата смерти

23.04.1988

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

1932 г.р.
Около 1932 г.р.
1937 г.р.
Скрыто настройками приватности
Около 1940 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.08.1932

Сын: Немцов Василий Тимофеевич

Мать ребёнка: Немцова Миланья Моисеевна

Рождение ребёнка
Около 1932

Дочь: Рая Тимофеевна

Мать ребёнка: Немцова Миланья Моисеевна

Рождение ребёнка
19.01.1937

Дочь: Красноштанова Мария Тимофеевна

Мать ребёнка: Немцова Миланья Моисеевна

Рождение ребёнка
Около 1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Немцова Миланья Моисеевна

Рождение ребёнка
Около 1940

Дочь: ?

Мать ребёнка: Немцова Миланья Моисеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Немцова Наталия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Немцова Наталия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Немцова Наталия

Смерть
23.04.1988
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