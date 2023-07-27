Вдонины Мария Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вдонины Мария Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Кладбице
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вдонины Сергей Алексеевич

Отец ребёнка: Вдонины Алексей Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вдонины Николай

Отец ребёнка: Вдонины Алексей Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вдонины Валентин Алексеевич

Отец ребёнка: Вдонины Алексей Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Вдонины Алексей Егорович

Место жительства
Неизвестно
Кавалерово, Кавалеровский муниципальный район, Приморский край
Место жительства
Неизвестно
Охотск, Охотский муниципальный район, Хабаровский край
Смерть
Неизвестно
Кавалерово, Кавалеровский муниципальный район, Приморский край
Кладбице
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