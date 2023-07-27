Вдонины Мария Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Кладбице
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вдонины Сергей Алексеевич
Отец ребёнка: Вдонины Алексей Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вдонины Николай
Отец ребёнка: Вдонины Алексей Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вдонины Валентин Алексеевич
Отец ребёнка: Вдонины Алексей Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Вдонины Алексей Егорович
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Охотск, Охотский муниципальный район, Хабаровский край
Смерть
Неизвестно
Кладбице