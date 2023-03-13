Чернышова (Осипова) Прасковья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Осиповъ Иванъ
Мать: не указана
Бракосочетание
16.04.1912
Муж: Чернышовъ Александръ
Рождение ребёнка
06.11.1912
Дочь: Чернышова Екатерина
Отец ребёнка: Чернышовъ Александръ
Рождение ребёнка
30.05.1914
Сын: Чернышовъ Иванъ
Отец ребёнка: Чернышовъ Александръ
Рождение ребёнка
11.01.1918
Сын: Чернышовъ Иванъ
Отец ребёнка: Чернышовъ Александръ