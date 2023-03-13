Чернышовъ Александръ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1894
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: Чернышовъ Иванъ
Мать: не указана
Бракосочетание
16.04.1912
Жена: Чернышова Прасковья
Рождение ребёнка
06.11.1912
Дочь: Чернышова Екатерина
Мать ребёнка: Чернышова Прасковья
Рождение ребёнка
30.05.1914
Сын: Чернышовъ Иванъ
Мать ребёнка: Чернышова Прасковья
Рождение ребёнка
11.01.1918
Сын: Чернышовъ Иванъ
Мать ребёнка: Чернышова Прасковья