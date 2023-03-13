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Чернышовъ Александръ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1894

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: Чернышовъ Иванъ

Мать: не указана

Бракосочетание
16.04.1912

Жена: Чернышова Прасковья

Рождение ребёнка
06.11.1912

Дочь: Чернышова Екатерина

Мать ребёнка: Чернышова Прасковья

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
30.05.1914

Сын: Чернышовъ Иванъ

Мать ребёнка: Чернышова Прасковья

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.01.1918

Сын: Чернышовъ Иванъ

Мать ребёнка: Чернышова Прасковья

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан