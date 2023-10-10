Горбанева Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбанева Мария

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1815

Дочь: Варвара Андреевна

Отец ребёнка: Горбанев Андрей Ефремович

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Авдотья Андреевна

Отец ребёнка: Горбанев Андрей Ефремович

Рождение ребёнка
1823

Сын: Горбанев Петр Андреевич

Отец ребёнка: Горбанев Андрей Ефремович

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Анна Андреевна

Отец ребёнка: Горбанев Андрей Ефремович

Рождение ребёнка
1826

Сын: Горбанев Захар Андреевич

Отец ребёнка: Горбанев Андрей Ефремович

Рождение ребёнка
1831

Сын: Горбанев Максим Андреевич

Отец ребёнка: Горбанев Андрей Ефремович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горбанев Андрей Ефремович

Смерть
Неизвестно
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