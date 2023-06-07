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Добровольский Игнатий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1817

Дата смерти

26.05.1892

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1854

Дочь: Войткус Моника Игнатьевна

Мать ребёнка: Добровольская Гертруда

Рождение ребёнка
Вычислено 1856

Сын: Добровольский Викентий Игнатьевич

Мать ребёнка: Добровольская Гертруда

Рождение ребёнка
Вычислено 1864

Сын: Добровольский Иосиф Игнатьевич

Мать ребёнка: Добровольская Гертруда

Смерть
26.05.1892
Малинино, Венгеровский муниципальный район, Новосибирская область
Умер от старости в 75 лет в деревне Малининой, крестьянин Каинского округа, Вознесенской волости. Оставил жену Гертруду