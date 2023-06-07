Добровольский Игнатий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1817
Дата смерти26.05.1892
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1817
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1854
Дочь: Войткус Моника Игнатьевна
Мать ребёнка: Добровольская Гертруда
Рождение ребёнка
Вычислено 1856
Сын: Добровольский Викентий Игнатьевич
Мать ребёнка: Добровольская Гертруда
Рождение ребёнка
Вычислено 1864
Сын: Добровольский Иосиф Игнатьевич
Мать ребёнка: Добровольская Гертруда
Смерть
26.05.1892
Малинино, Венгеровский муниципальный район, Новосибирская область
Умер от старости в 75 лет в деревне Малининой, крестьянин Каинского округа, Вознесенской волости. Оставил жену Гертруду