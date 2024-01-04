Цмыг Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цмыг Дмитрий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гукова Анна Дмитриевна

Мать ребёнка: Дрозд Надежда Радионовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Цмыг Сергей Дмитриевич

Мать ребёнка: Дрозд Надежда Радионовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Цмыг Виктор Дмитриевич

Мать ребёнка: Дрозд Надежда Радионовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Цмыг Жанна Дмитриевна

Мать ребёнка: Дрозд Надежда Радионовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Цмыг Нина Дмитриевна

Мать ребёнка: Дрозд Надежда Радионовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дрозд Надежда Радионовна

Смерть
Неизвестно
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