Коновалова (Сушницова) Ефимия Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коновалова (Сушницова) Ефимия Иванова

Место рождения

Березовка, Березовский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1682

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1682

Отец: Сушницов Иван

Мать: не указана

Березовка, Березовский муниципальный район, Пермский край
РГАДА, ф. 350, оп. 2, д. 1637 лист 332 об
Рождение ребёнка
1728 ст.

Дочь: Асанова (Коновалова) Пелагея Степанова

Отец ребёнка: Коновалов Степан Васильев

Березовка, Березовский муниципальный район, Пермский край
РГАДА, ф. 350, оп. 2, д. 1637 лист 431 об
Смерть
Неизвестно

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