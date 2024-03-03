Коновалова (Сушницова) Ефимия Иванова
Место рождения
Дата рождения1682
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1682
Отец: Сушницов Иван
Мать: не указана
РГАДА, ф. 350, оп. 2, д. 1637 лист 332 об
Рождение ребёнка
1728 ст.
Дочь: Асанова (Коновалова) Пелагея Степанова
Отец ребёнка: Коновалов Степан Васильев
РГАДА, ф. 350, оп. 2, д. 1637 лист 431 об
Смерть
Неизвестно