Тихон Николаев
Место рождения
Дата рождения1805 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805 ст.
Отец: Шестопалов Николай Иванов
Мать: Улита
Рождение ребёнка
Около 1830 ст.
Дочь: Феврония Тихонова
Мать ребёнка: Шестопалова Мария Андреева
Рождение ребёнка
Около 1833 ст.
Дочь: Ульяна Тихонова
Мать ребёнка: Шестопалова Мария Андреева
Рождение ребёнка
1836 ст.
Мать ребёнка: Шестопалова Мария Андреева
Рождение ребёнка
1839 ст.
Сын: Шестопалов Ипатий Тихонов
Мать ребёнка: Шестопалова Мария Андреева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно