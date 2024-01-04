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Тихон Николаев

Место рождения

Алексеевка, Богородицкий уезд, Тульская губерния

Дата рождения

1805 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805 ст.

Отец: Шестопалов Николай Иванов

Мать: Улита

Алексеевка, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
Около 1830 ст.

Дочь: Феврония Тихонова

Мать ребёнка: Шестопалова Мария Андреева

Алексеевка, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
Около 1833 ст.

Дочь: Ульяна Тихонова

Мать ребёнка: Шестопалова Мария Андреева

Алексеевка, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1836 ст.

Сын: Шестопалов Петр Тихонов

Мать ребёнка: Шестопалова Мария Андреева

Алексеевка, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1839 ст.

Сын: Шестопалов Ипатий Тихонов

Мать ребёнка: Шестопалова Мария Андреева

Алексеевка, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шестопалова Мария Андреева

Смерть
Неизвестно
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