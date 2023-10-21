Денисов Павел Кириллович
Место рожденияд. Головинка, Давлекановский район, БАССР
Дата рождения20.07.1922
Дата смерти06.12.1987
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1922
д. Головинка, Давлекановский район, БАССР
Бракосочетание
01.04.1946
Жена: Денисова Ирина Львовна
Рождение ребёнка
22.11.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Денисова Ирина Львовна
Острогожск, Воронежская область
Рождение ребёнка
11.05.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Денисова Ирина Львовна
Тбилиси
Работа или профессия
Неизвестно
военный
Образование
Неизвестно
Харьковский Машиностроительный техникум
Место жительства
Неизвестно
ул. Нарского 26/6
Смерть
06.12.1987
Острогожск, Воронежская область
Похороны
Неизвестно
Острогожск, Воронежская область