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Денисов Павел Кириллович

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Место рождения

д. Головинка, Давлекановский район, БАССР

Дата рождения

20.07.1922

Дата смерти

06.12.1987

Пол

Мужской

Отец

1890 г.р.

Мать

Между 1892 и 1893 г.р.

Жена

1922 г.р.

Дети

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Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1922

Отец: Денисов Кирилл Федорович

Мать: Денисова Мария Зиновеевна (по паспорту Ивановна)

д. Головинка, Давлекановский район, БАССР
Бракосочетание
01.04.1946

Жена: Денисова Ирина Львовна

Рождение ребёнка
22.11.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Денисова Ирина Львовна

Острогожск, Воронежская область
Рождение ребёнка
11.05.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Денисова Ирина Львовна

Тбилиси
Работа или профессия
Неизвестно
военный
Образование
Неизвестно
Харьковский Машиностроительный техникум
Место жительства
Неизвестно
ул. Нарского 26/6
Смерть
06.12.1987
Острогожск, Воронежская область
Похороны
Неизвестно
Острогожск, Воронежская область
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