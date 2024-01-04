Волков Юрий Викторович
Место рождения
Дата рождения22.04.1975
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1975
Рождение ребёнка
01.12.1993
Дочь: Волкова Верджиния Вера Юрьевна
Мать ребёнка: Самарина Любовь Викторовна
Развод
18.05.1998
Бракосочетание
05.09.2003
Рождение ребёнка
24.07.2008
Мать ребёнка: Мясоеденкова Анна Сергеевна
Рождение ребёнка
04.09.2009
Сын: Волков Юлий Юрьевич
Мать ребёнка: Мясоеденкова Анна Сергеевна
Развод
Неизвестно