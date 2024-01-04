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Волков Юрий Викторович

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

22.04.1975

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1975

Отец: Волков Виктор Сергеевич

Мать: Веселова Волкова Ирина Викторовна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
01.12.1993

Дочь: Волкова Верджиния Вера Юрьевна

Мать ребёнка: Самарина Любовь Викторовна

Москва, город федерального значения Москва
Развод
18.05.1998

Жена: Самарина Любовь Викторовна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
05.09.2003

Жена: Мясоеденкова Анна Сергеевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
24.07.2008

Сын: Волков Матвей Юрьевич

Мать ребёнка: Мясоеденкова Анна Сергеевна

Рождение ребёнка
04.09.2009

Сын: Волков Юлий Юрьевич

Мать ребёнка: Мясоеденкова Анна Сергеевна

Москва, город федерального значения Москва
Развод
Неизвестно

Жена: Самарина Любовь Викторовна

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