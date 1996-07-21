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Коровин Герман Игоревич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.07.1996

Пол

Мужской

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1996

Отец: Коровин Игорь Викторович

Мать: Коровина Татьяна Борисовна

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