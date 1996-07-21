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Коровин Герман Игоревич
Коровин Герман Игоревич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
21.07.1996
Пол
Мужской
Отец
Коровин Игорь Викторович
1966 г.р.
Мать
Коровина (Дегтярёва) Татьяна Борисовна
1963 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
РК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1996
Отец:
Коровин Игорь Викторович
Мать:
Коровина Татьяна Борисовна
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