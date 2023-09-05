Пятикоп (Николаенкова) Анна Лукианова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1856
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.12.1874
Сын: Пятикоп Игнатий
Отец ребёнка: Пятикоп Емельян Евфимов
Рождение ребёнка
31.03.1876
Дочь: Пятикоп Мария
Отец ребёнка: Пятикоп Емельян Евфимов
Рождение ребёнка
18.06.1880
Дочь: Пятикоп Иулияния
Отец ребёнка: Пятикоп Емельян Евфимов
Рождение ребёнка
07.01.1882
Дочь: Пятикоп Домникия
Отец ребёнка: Пятикоп Емельян Евфимов
Рождение ребёнка
17.03.1885
Сын: Пятикоп Алексей
Отец ребёнка: Пятикоп Емельян Евфимов
Рождение ребёнка
18.05.1888
Дочь: Пятикоп Александра
Отец ребёнка: Пятикоп Емельян Евфимов
Смерть
Неизвестно