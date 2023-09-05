Пятикоп (Николаенкова) Анна Лукианова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пятикоп (Николаенкова) Анна Лукианова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.12.1874

Сын: Пятикоп Игнатий

Отец ребёнка: Пятикоп Емельян Евфимов

Мирополье, Сумська область
Рождение ребёнка
31.03.1876

Дочь: Пятикоп Мария

Отец ребёнка: Пятикоп Емельян Евфимов

Рождение ребёнка
18.06.1880

Дочь: Пятикоп Иулияния

Отец ребёнка: Пятикоп Емельян Евфимов

Рождение ребёнка
07.01.1882

Дочь: Пятикоп Домникия

Отец ребёнка: Пятикоп Емельян Евфимов

Мирополье, Сумська область
Рождение ребёнка
17.03.1885

Сын: Пятикоп Алексей

Отец ребёнка: Пятикоп Емельян Евфимов

Рождение ребёнка
18.05.1888

Дочь: Пятикоп Александра

Отец ребёнка: Пятикоп Емельян Евфимов

Смерть
Неизвестно
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