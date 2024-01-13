Нестеров Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нестеров Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1898 г.р.

Дети

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Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Нестерова Кристина Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Щелчкова Надежда Ивановна

Мать ребёнка: Нестерова Кристина Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Калинина Таисья Ивановна

Мать ребёнка: Нестерова Кристина Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Нестерова Кристина Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Нестерова Кристина Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нестерова Кристина Васильевна

Смерть
Неизвестно
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