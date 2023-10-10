Жудина Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жудина Екатерина Ивановна

Место рождения

Васильевское, Мосальский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1939 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Васильевское, Мосальский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1939

Дочь: Жудина Екатерина Степановна

Отец ребёнка: Жудин Степан Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Жудин Степан Степанович

Смерть
Неизвестно
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