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Воробьев Дмитрий Борисович
Воробьев Дмитрий Борисович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
22.11.1976
Пол
Мужской
Отец
Воробьев Борис Николаевич
1957 г.р.
Мать
Павлова Ирина Константиновна
1958 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1976
Отец:
Воробьев Борис Николаевич
Мать:
Павлова Ирина Константиновна
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