Клешненкова Татьяна Сидоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клешненкова Татьяна Сидоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1858

Дочь: Устинья Никифорова

Отец ребёнка: Клешненков Никифор Лаврентьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Клешненков Иван Никифорович

Отец ребёнка: Клешненков Никифор Лаврентьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Клешненков Никифор Лаврентьевич

Смерть
Неизвестно