Клешненкова Татьяна Сидоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1837
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Устинья Никифорова
Отец ребёнка: Клешненков Никифор Лаврентьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Клешненков Иван Никифорович
Отец ребёнка: Клешненков Никифор Лаврентьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно