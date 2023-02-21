Семенов Александр
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.10.1982
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1982
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.05.2007
Сын: Семенов Денис Александрович
Мать ребёнка: Семенова Елена Сергеевна
Рождение ребёнка
12.10.2008
Дочь: Семенова Анастасия Александровна
Мать ребёнка: Семенова Елена Сергеевна
Рождение ребёнка
27.01.2010
Дочь: Семенова Дарья Александровна
Мать ребёнка: Семенова Елена Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Семенова Елена Сергеевна