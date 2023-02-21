Семенов Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенов Александр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.10.1982

Пол

Мужской

Добавил:

ВЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1982

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.05.2007

Сын: Семенов Денис Александрович

Мать ребёнка: Семенова Елена Сергеевна

Рождение ребёнка
12.10.2008

Дочь: Семенова Анастасия Александровна

Мать ребёнка: Семенова Елена Сергеевна

Рождение ребёнка
27.01.2010

Дочь: Семенова Дарья Александровна

Мать ребёнка: Семенова Елена Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Семенова Елена Сергеевна

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