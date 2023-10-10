Бугров Илья Константинович
Место рождения
Дата рождения20.07.1889 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1889 ст.
Отец: Бугров Константин Маркеллов
Мать: Мария Евфимовна
В поисках сведений о детях Константина Маркелловича и Марии Евфимовны (родителей Анны) были исследованы метрические книги церкви села Репьевки за 1882–1902 гг., но запись о рождении Анны не обнаружила... Показать все
Крещение
21.07.1889 ст.
ГА РТ. Ф. 4 Оп. 1 доп. Д. 80 Л. 624 об.–625. Метрическая книга Владимирско-Богородицкой церкви села Репьевки Бугульминского уезда Самарской губернии за 1889 год [о родившихся] Запись № 26 Дата рождени... Показать все