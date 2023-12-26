Парасковь Филипова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Парасковь Филипова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

До 1795 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1805 г.р.

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Филип

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Авдотья Иванова

Отец ребёнка: Иван Прокофьев

Рождение ребёнка
1841

Сын: Алексей Иванов

Отец ребёнка: Иван Прокофьев

Рождение ребёнка
1844

Сын: Павел Иванов

Отец ребёнка: Иван Прокофьев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Прокофьев

Место жительства
Неизвестно
Стрелка, Семеновский, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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