Парасковь Филипова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: Филип
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Авдотья Иванова
Отец ребёнка: Иван Прокофьев
Рождение ребёнка
1841
Сын: Алексей Иванов
Отец ребёнка: Иван Прокофьев
Рождение ребёнка
1844
Сын: Павел Иванов
Отец ребёнка: Иван Прокофьев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Прокофьев
Место жительства
Неизвестно
Стрелка, Семеновский, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно