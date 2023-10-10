Орлова-Денисова (Шереметева) Мария Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орлова-Денисова (Шереметева) Мария Петровна

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

07.11.1910

Дата смерти

14.11.1971

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1910

Отец: Шереметев Пётр Сергеевич

Мать: Шереметева Елена Феофиловна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Около 1931

Муж: Орлов-Денисов Георгий Васильевич

Место жительства
Около 1971
Рабат, Марокко
Овдовев, заболела раком. Была приглашена родным братом Петром Петровичем Шереметевым пожить в Марокко, где и скончалась в Рабате спустя несколько месяцев после переезда.
Место жительства
Неизвестно
Смерть
14.11.1971
Рабат, Марокко
Похоронена рядом с мужем в Италии на римском протестантском кладбище Тестаччо.
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