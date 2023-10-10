Орлова-Денисова (Шереметева) Мария Петровна
Место рождения
Дата рождения07.11.1910
Дата смерти14.11.1971
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1910
Бракосочетание
Около 1931
Место жительства
Около 1971
Рабат, Марокко
Овдовев, заболела раком. Была приглашена родным братом Петром Петровичем Шереметевым пожить в Марокко, где и скончалась в Рабате спустя несколько месяцев после переезда.
Место жительства
Неизвестно
Смерть
14.11.1971
Рабат, Марокко
Похоронена рядом с мужем в Италии на римском протестантском кладбище Тестаччо.