(Шемонаева) Анастасия Петровна
Место рождения
Дата рождения22.12.1907
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1907
Крещение
05.01.1908
Зимовье, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
Крещение проходило в церкви имени Вознесения Господня. Крестил священник Василий Ананьев, и.д. псаломщика Дмитрий Ильин. Крёстная - жительница села Ганюшкино Зимовье, крестьянская дочь, девица Мария П... Показать все
Смерть
Неизвестно