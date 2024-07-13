(Шемонаева) Анастасия Петровна 22.12.1907 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюди(Шемонаева) Анастасия Петровна

(Шемонаева) Анастасия Петровна

Место рождения

Огнева Заимка, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

22.12.1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1887 г.р.

Мать

Около 1887 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1907

Отец: Шемонаев Пётр Варфоломеевич

Мать: Шемонаева (Пылева) Матрона Адриановна

Огнева Заимка, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
Крещение
05.01.1908
Зимовье, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
Крещение проходило в церкви имени Вознесения Господня. Крестил священник Василий Ананьев, и.д. псаломщика Дмитрий Ильин. Крёстная - жительница села Ганюшкино Зимовье, крестьянская дочь, девица Мария П... Показать все
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.