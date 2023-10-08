Скипин Владимир Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.01.1993
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1993
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.04.2015
Дочь: Скипина Ксения Владимировна
Мать ребёнка: Скипина Валентина Сергеевна
Рождение ребёнка
26.02.2019
Сын: Скипин Артём Владимирович
Мать ребёнка: Скипина Валентина Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно