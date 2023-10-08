Скипин Владимир Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скипин Владимир Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.01.1993

Пол

Мужской

Добавил:

ТА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1993

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.04.2015

Дочь: Скипина Ксения Владимировна

Мать ребёнка: Скипина Валентина Сергеевна

Рождение ребёнка
26.02.2019

Сын: Скипин Артём Владимирович

Мать ребёнка: Скипина Валентина Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Скипина Валентина Сергеевна

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