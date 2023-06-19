Приемышь Иван Карпов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Приемышь Иван Карпов

Место рождения

Федоровская, Зименковская волость, Кинешемский уезд

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1804 г.р.

Дети

Добавил:

EK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Федоровская, Зименковская волость, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Лукерия Иванова

Мать ребёнка: Федора Ильина

Фатиха, Кинешемский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1828

Сын: Иван Иванов

Мать ребёнка: Федора Ильина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федора Ильина

Смерть
Неизвестно