Приемышь Иван Карпов
Место рождения
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Лукерия Иванова
Мать ребёнка: Федора Ильина
Фатиха, Кинешемский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1828
Сын: Иван Иванов
Мать ребёнка: Федора Ильина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федора Ильина
Смерть
Неизвестно