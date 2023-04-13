Самко Антон Архипович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самко Антон Архипович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1891 г.р.

Мать

До 1891 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1911

Отец: Самко Архип

Мать: Самко Татьяна

Смерть
Неизвестно