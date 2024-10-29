Христофоров Юрий Сосипаторович
Место рождения
Дата рождения01.09.1953
ПолМужской
Отец
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Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1953
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
23.01.?
Дочь: Урмакова (Христофорова) Наталия Юрьевна
Мать ребёнка: Христофорова Клавдия Анисимовна
Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана