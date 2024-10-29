Христофоров Юрий Сосипаторович 01.09.1953 — найти родственников по фамилии на Familio
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Христофоров Юрий Сосипаторович

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Место рождения

Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

01.09.1953

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

1952 г.р.

Дети

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1953

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Полевые Буртасы, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
23.01.?

Дочь: Урмакова (Христофорова) Наталия Юрьевна

Мать ребёнка: Христофорова Клавдия Анисимовна

Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Христофорова Клавдия Анисимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

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