Безрукова Анна Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Безрукова Анна Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1878

Дата смерти

После 1917

Пол

Женский

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.10.1898

Дочь: Махонсикова ? Зинаида Васильевна

Отец ребёнка: Безруков Василий Михайлович

Павловское, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1901

Сын: Безруков Николай Васильевич

Отец ребёнка: Безруков Василий Михайлович

Рождение ребёнка
03.03.1905

Дочь: Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Безруков Василий Михайлович

Павловское, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
18.10.1908

Дочь: Александра Васильевна

Отец ребёнка: Безруков Василий Михайлович

Павловское, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
09.03.1912

Дочь: Евфалия Васильевна

Отец ребёнка: Безруков Василий Михайлович

Павловское, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
09.03.1912

Дочь: Антонина Васильевна

Отец ребёнка: Безруков Василий Михайлович

Павловское, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Безруков Василий Михайлович

Место жительства
Неизвестно
Павловское, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
После 1917
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