Безрукова Анна Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1878
Дата смертиПосле 1917
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.10.1898
Дочь: Махонсикова ? Зинаида Васильевна
Отец ребёнка: Безруков Василий Михайлович
Рождение ребёнка
Вычислено 1901
Сын: Безруков Николай Васильевич
Отец ребёнка: Безруков Василий Михайлович
Рождение ребёнка
03.03.1905
Дочь: Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Безруков Василий Михайлович
Рождение ребёнка
18.10.1908
Дочь: Александра Васильевна
Отец ребёнка: Безруков Василий Михайлович
Рождение ребёнка
09.03.1912
Дочь: Евфалия Васильевна
Отец ребёнка: Безруков Василий Михайлович
Рождение ребёнка
09.03.1912
Дочь: Антонина Васильевна
Отец ребёнка: Безруков Василий Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1917