Козлова (Васильева) Евфросинья Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлова (Васильева) Евфросинья Матвеевна

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Место рождения

Кукино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1892 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Кукино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Ковгородской губернии, Череповецкого уезда, Починковской волости, деревни Кукина.
Бракосочетание
03.05.1915

Муж: Козлов Николай Захарович

Поручители: по жениху - Алексей Прохоров Козлов и Дмитрий Андреев Козлов; по невесте - деревни Попадьино крестьяне Александр Васильев Соболев и Николай Александров Башмаков.
Рождение ребёнка
14.06.1916 ст.

Сын: Козлов Валентин Николаевич

Отец ребёнка: Козлов Николай Захарович

Ковшово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Восприемник: Николаевской Оночистенской церкви псаломщик Иоанн Лощилов.
Рождение ребёнка
28.01.1919

Сын: Козлов Александр Николаевич

Отец ребёнка: Козлов Николай Захарович

Ковшово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Восприемник: Сычевской волости деревни Ковшова крестьянский сын Иаков Захаров Козлов.
Смерть
Неизвестно
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