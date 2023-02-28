Козлова (Васильева) Евфросинья Матвеевна
Место рождения
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Ковгородской губернии, Череповецкого уезда, Починковской волости, деревни Кукина.
Бракосочетание
03.05.1915
Поручители: по жениху - Алексей Прохоров Козлов и Дмитрий Андреев Козлов; по невесте - деревни Попадьино крестьяне Александр Васильев Соболев и Николай Александров Башмаков.
Рождение ребёнка
14.06.1916 ст.
Сын: Козлов Валентин Николаевич
Отец ребёнка: Козлов Николай Захарович
Восприемник: Николаевской Оночистенской церкви псаломщик Иоанн Лощилов.
Рождение ребёнка
28.01.1919
Сын: Козлов Александр Николаевич
Отец ребёнка: Козлов Николай Захарович
Восприемник: Сычевской волости деревни Ковшова крестьянский сын Иаков Захаров Козлов.
Смерть
Неизвестно