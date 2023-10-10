Павлов Петр Димитриевич
Место рождения
Дата рождения24.03.1909
Дата смерти22.09.1909
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1909
Отец: Павлов Дмитрий Кузьмич
Мать: Павлова Фекла Алексеева
Крещение
25.03.1909
Godparents:села Нережи крестьянин Георгий Феодоров Павлов и крестьянина Козмы Васильева Павлова дочь девица Александра и крестьяне того же села Андрей Тихонов Павлов и Петра Иванова Меркулова жена Над... Показать все
Смерть
22.09.1909
Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Причина смерти: слаборождения
Похороны
23.09.1909