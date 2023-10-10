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Павлов Петр Димитриевич

Место рождения

Нережа, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

24.03.1909

Дата смерти

22.09.1909

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1909

Отец: Павлов Дмитрий Кузьмич

Мать: Павлова Фекла Алексеева

Нережа, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Крещение
25.03.1909
Нережа, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Godparents:села Нережи крестьянин Георгий Феодоров Павлов и крестьянина Козмы Васильева Павлова дочь девица Александра и крестьяне того же села Андрей Тихонов Павлов и Петра Иванова Меркулова жена Над... Показать все
Смерть
22.09.1909
Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Причина смерти: слаборождения
Похороны
23.09.1909
Нережа, Задонский муниципальный район, Липецкая область
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