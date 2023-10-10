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Кулшик Павел Григорьевич

Место рождения

Криски, Чернігівська область

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Кулшик Григорий Степанович

Мать: Кулшик Анна Фёдоровна

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Кулшик Иван Павлович

Мать ребёнка: Кулшик Агафья

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1841

Сын: Кулшик Ефим Павлович

Мать ребёнка: Кулшик Агафья

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Кулшик Евпраксия Павловна

Мать ребёнка: Кулшик Агафья

Криски, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кулшик Агафья

Смерть
Неизвестно
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