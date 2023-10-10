Кулшик Павел Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: Кулшик Григорий Степанович
Мать: Кулшик Анна Фёдоровна
Рождение ребёнка
1833
Сын: Кулшик Иван Павлович
Мать ребёнка: Кулшик Агафья
Рождение ребёнка
1841
Сын: Кулшик Ефим Павлович
Мать ребёнка: Кулшик Агафья
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Кулшик Евпраксия Павловна
Мать ребёнка: Кулшик Агафья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кулшик Агафья
Смерть
Неизвестно