Кузьмина Мамелфа Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1809
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1837
Дочь: Авдотья Васильевна
Отец ребёнка: Кузьмин Василий Васильевич
Бракосочетание
До 1837
Рождение ребёнка
1838
Сын: Кузьмин Андрей Васильевич
Отец ребёнка: Кузьмин Василий Васильевич
Место жительства
1838
Рождение ребёнка
Около 1843
Отец ребёнка: Кузьмин Василий Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1845
Дочь: Анастасия Васильевна
Отец ребёнка: Кузьмин Василий Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1847
Сын: Кузьмин Афанасий Васильевич
Отец ребёнка: Кузьмин Василий Васильевич
Место жительства
1857
Смерть
Неизвестно