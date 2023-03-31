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Кузьмина Мамелфа Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1837

Дочь: Авдотья Васильевна

Отец ребёнка: Кузьмин Василий Васильевич

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1837

Муж: Кузьмин Василий Васильевич

Рождение ребёнка
1838

Сын: Кузьмин Андрей Васильевич

Отец ребёнка: Кузьмин Василий Васильевич

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1838
Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1843

Сын: Кузьмин Фёдор Васильевич

Отец ребёнка: Кузьмин Василий Васильевич

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1845

Дочь: Анастасия Васильевна

Отец ребёнка: Кузьмин Василий Васильевич

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1847

Сын: Кузьмин Афанасий Васильевич

Отец ребёнка: Кузьмин Василий Васильевич

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1857
Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно