Латышев Александр Михайлов
Место рождения
Дата рождения28.10.1835
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1835
Отец: Латышев Михайло Иванов
Крещение
29.10.1835
Родители: села Великого крестьянин Михайло Иванов Латышев и его законная жена Агриппина Иванова. Восприемники: отец его крестьянин Иван Алексеев Латышев и крестьянская вдова Анисья Иванова Латышева. М... Показать все
Смерть
Неизвестно