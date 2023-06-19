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Латышев Александр Михайлов

Место рождения

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

28.10.1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1816 г.р.

Мать

1818 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛК
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Место
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Рождение
28.10.1835

Отец: Латышев Михайло Иванов

Мать: Холопова Агриппина Иванова

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Крещение
29.10.1835
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Родители: села Великого крестьянин Михайло Иванов Латышев и его законная жена Агриппина Иванова. Восприемники: отец его крестьянин Иван Алексеев Латышев и крестьянская вдова Анисья Иванова Латышева. М... Показать все
Смерть
Неизвестно